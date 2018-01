Des films du RIDM à La Fabrique culturelle

Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) et La Fabrique culturelle annoncent un partenariat qui permettra de diffuser sur la plateforme de La Fabrique culturelle et de Télé-Québec des courts métrages documentaires de la dernière édition des Rencontres. Trois programmes seront présentés pendant l’année, et chaque fois les films seront disponibles gratuitement pendant 14 jours. Le premier programme propose cinq courts métrages du 16 au 29 janvier, à l’adresse www.lafabriqueculturelle.tv. Quant à la 21e édition des RIDM, elle se déroulera en novembre 2018.