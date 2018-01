Les flâneurs

Prendre un verre à l’arcade

À Québec, sur la rue Caron, dans le quartier Saint-Roch, se trouve Le MacFlyBar Arcade, un endroit qui exploite à merveille la nostalgie et la culture du jeu vidéo, et où il est très facile de s’accrocher les pieds. Le contrat est simple : on commande un verre puis on peut jouer à volonté sur la vingtaine de bornes d’arcade vintages — dont Track Field et Ms. Pac-Man — et les quelques pinballs d’antan. La musique rétro est agréable et la décoration (bonjour les néons et le buste d’Elvis) et l’ambiance sont dans le ton. On se sent vite chez soi au MacFly, d’autant que la faune y est variée et pas nécessairement geek.