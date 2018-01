Chasse aux oeuvres volées: le musée Gardner maintient sa récompense

Photo: Josh Reynolds Associated Press

New York — Le musée Gardner de Boston a décidé de prolonger indéfiniment son offre de récompense de 10 millions de dollars, promise à celui qui l’aidera à retrouver treize tableaux de maître, y compris des Rembrandt et un Vermeer, volés en 1990. L’offre de récompense expirait en principe le 31 décembre, mais le conseil d’administration du musée a voté pour la renouveler, selon un communiqué publié jeudi. « Cette récompense montre l’engagement du musée et du conseil d’administration à récupérer ces oeuvres importantes », a déclaré Steve Kidder, président du conseil cité dans le communiqué. « Nous sommes les seuls acheteurs pour ces oeuvres, qui doivent retrouver leur foyer légal. »