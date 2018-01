L’art de changer le monde au Mois Multi

Oeuvres sonores, visuelles, robotiques, cinétiques et radiophoniques, le coeur pulsatile du prochain Mois Multi battra au rythme des créations d’une cinquantaine d’artistes provenant de huit pays. Parmi ceux-ci, on compte Line Nault, Julien Maire, Julien Clauss, Le Collectif LAS, Emma Loriaut, Els Viaene ou encore Christian Skjødt. Pour sa 19e année, la célébration internationale d’arts multidisciplinaires et électroniques de Québec proposera à partir du 2 février (et même un peu avant) des oeuvres évoquant la transformation, lui permettant ainsi de clore son cycle sur le réenchantement du monde. Dans cet esprit, la commissaire Ariane Plante a invité le DJ et producteur de Québec Michel Plamondon à programmer un nouveau volet du festival consacré à des prestations en musique électronique.