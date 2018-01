France Gall reçoit un dernier hommage de ses «fans»

Photo: Bertrand Guay Agence France-Presse

Nanterre — Les fans de France Gall ont défilé mercredi dans le recueillement près de Paris pour un dernier hommage à la chanteuse française, « femme toute simple ». Ils sont arrivés seuls, en famille ou en petits groupes d’amis dans le funérarium de Nanterre, dans la banlieue ouest de Paris, parfois une fleur à la main, qu’ils doivent déposer devant le bâtiment avant d’entrer dans le plus grand calme. Après quelques secondes d’attente, les admirateurs sont invités à se recueillir devant le cercueil de bois verni, disposé au milieu de roses blanches et rose pâle dans une petite pièce. Sur le mur du fond, derrière le cercueil, un parterre d’hortensias. Ses obsèques civiles se dérouleront vendredi dans la plus stricte intimité, à la demande de la famille. Elle reposera ensuite dans le caveau familial au cimetière de Montmartre, à Paris, auprès de son époux et de leur fille.