Le cinéma québécois a connu une belle année en 2017

Le cinéma québécois a eu le vent dans les voiles en 2017, ses parts de marché étant passées de 5,1 à 11,2 %, a annoncé mardi l’agence Cinéac.

Pour ce qui est des revenus bruts, le cinéma québécois est passé de 8 836 934 $ en 2016 à 20 260 672 $ en 2017, souligne Cinéac.

Le box-office global des cinémas du Québec a connu une hausse de 4,4 %, passant de 173 780 926 $ en 2016 à 181 539 351 $ en 2017.

Trois films québécois ont réussi à franchir le cap du million en 2017, soit De père en flic 2, Bon Cop, Bad Cop 2 et Junior majeur. De père en flic 2 et Bon Cop, Bad Cop 2 ont même réussi à se tailler une place dans le top 20 annuel de l’agence, dominé comme à l’habitude par des films américains.

Performance américaine en baisse

La performance du cinéma américain est toutefois en baisse au Québec, sa part de marché étant passée de 88,4 à 79,3.

C’est le film Beauty and the Beast (La belle et la bête) qui a obtenu les recettes les plus importantes au box-office, avec 6 737 113 $. Il est suivi de De père en flic 2, avec 6 624 488 $, et de Star Wars : The Last Jedi (Star Wars : les derniers Jedi) à 6 264 621 $. Certains films, comme Star Wars, sont toutefois toujours à l’affiche, de sorte que leur position au palmarès ne reflète pas leurs recettes finales.

L’Association des propriétaires de cinémas du Québec (APCQ) s’est réjouie de la « très bonne performance de plusieurs films québécois », qui lui a permis de connaître « une excellente année ».

« Nous retrouvons la part de marché que le cinéma québécois n’avait pas connue depuis 2009 », a souligné l’APCQ par communiqué.

« Le Québec est probablement la seule région en Amérique du Nord à connaître une augmentation dans les revenus et l’assistance dans les cinémas en 2017. »