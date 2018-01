Réédition des pamphlets de Céline: Antoine Gallimard se défend

Paris — « Le livre pour l’instant n’existe pas, alors pourquoi cette polémique ? Elle ne devrait exister que quand j’annonce : “Voilà, il sortira et voilà l’édition” », a affirmé Antoine Gallimard, interrogé mardi par un journaliste de l’AFP en marge de la Foire internationale du livre de New Delhi (Inde). L’éditeur a dénoncé « un procès d’intention ». « On n’a pas à pousser les éditeurs à s’autocensurer », a-t-il insisté. Le Consistoire central, l’instance de représentation religieuse du judaïsme français, première communauté juive d’Europe, a fait part mardi de « sa forte opposition » à la réédition des pamphlets. « Il est moralement condamnable pour une maison d’édition française de participer à la réhabilitation de ces écrits », a estimé le Consistoire.