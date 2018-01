Inégalité salariale à la BBC: une journaliste démissionne de son poste

Londres — Une journaliste confirmée de la BBC a annoncé lundi sa démission de son poste de rédactrice en chef en Chine pour dénoncer l’inégalité salariale entre femmes et hommes au sein du service public audiovisuel britannique. Carrie Gracie a dénoncé, dans une lettre adressée au public britannique, une « culture salariale secrète et illégale » au sein de l’institution, qui est financée par une redevance. « La BBC vous appartient […] Vous avez le droit de savoir qu’elle enfreint la loi sur l’égalité et résiste aux pressions pour établir une structure de rémunération équitable et transparente », écrit-elle dans cette missive publiée sur son blogue. « Je ne demande pas plus d’argent. Je pense être déjà très bien payée […] Je veux simplement que la BBC se conforme à la loi et valorise hommes et femmes de manière égale », ajoute-t-elle. Carrie Gracie évoque aussi « une crise de confiance » au sein de la BBC, qui s’est amplifiée depuis que l’institution a révélé pour la première fois, en juillet 2017, les salaires annuels de ses dirigeants et présentateurs vedettes, payés plus de 150 000 livres (251 000 $CAN).