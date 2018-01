Golden Globes 2018: suivez notre couverture en direct

Hollywood célèbre sa première grande soirée de prix de l’année, les Golden Globes : La forme de l’eau, du Mexicain Guillermo del Toro et Pentagon Papers de Steven Spielberg partent favoris.



Une série réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée pourrait bien se démarquer. Big Little Lies, télédiffusée sur HBO, domine la liste des finalistes pour les miniséries, avec six nominations, dont cinq pour ses interprètes.



L'affaire Weinstein sera aussi sur le devant de la scène lors de cette 75e cérémonie des Golden Globes.



Le présentateur Seth Meyers, lui-même, n’a pas caché que le scandale qui éclabousse Hollywood depuis le mois d’octobre serait au coeur de ses interventions traditionnellement caustiques pendant la soirée.



Un mouvement appelé Time’s Up a appelé les femmes à porter du noir lors de la cérémonie, en guise de solidarité avec toutes les victimes d’inconduites sexuelles.







Pour ne rien manquer de la soirée, suivez notre couverture en direct :