L’AFI dévoile ses meilleurs films et séries télévisées de l’année

Los Angeles — L’American Film Institute (AFI) a tenu un dîner, vendredi, pour célébrer les films et émissions de télévision qu’il a sélectionnés comme étant les meilleurs de l’année. Plusieurs de ceux-ci sont par ailleurs en nomination au prochain gala des Golden Globes, qui aura lieu dimanche. Les meilleurs films de l’année, selon l’AFI, ont été Call Me By Your Name, Dunkirk (Dunkerque), Get Out, Lady Bird, The Post, The Shape of Water (La forme de l’eau) et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Trois affiches tout près d’Ebbing, Missouri) — tous nommés aux Golden Globes —, de même que The Big Sick (Mal d’amour), The Florida Project (Mon royaume en Floride) et Wonder Woman. Du côté de la télévision, l’AFI a choisi les séries nommées aux Golden Globes Big Little Lies, The Crown, Feud : Bette and Joan, Game of Thrones, The Handmaid’s Tale, Master of None, Stranger Things 2 et This Is Us. Il a également sélectionné The Good Place et Insecure.