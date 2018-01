Les flâneurs

Mononc’ Serge en grande forme

Le chanteur Mononc’ Serge se révèle étonnant sur son dernier — et douzième ! — album studio, intitulé Révolution conservatrice. D’abord, le trublion adopte une écriture un peu moins frivole, avec laquelle il parle de religion, de musique, de ses amis, de vertu, du droit à l’incohérence, etc. Bref, Mononc’ se fait moins bouffon, et c’est fort bien. Puis, le musicien opte aussi pour des arrangements qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui lui sont tout à fait nouveaux. Les guitares rock sont saturées, mais étouffées, les arrangements sont plus travaillés que par le passé, avec des touches à la Metric ici et là.