Stingray achète Qello Concerts

Stingray a annoncé mercredi qu’il avait fait l’acquisition de Qello Concerts, une entreprise new-yorkaise spécialisée dans l’offre de concerts et de documentaires musicaux sur demande. Dans un communiqué, le fournisseur de services musicaux multiplateformes établi à Montréal a indiqué que cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, lui permettra de devenir le plus important distributeur de concerts par vidéo sur demande par abonnement au monde. Qello Concerts possède un impressionnant catalogue de spectacles filmés, incluant des prestations de Queen, Pink Floyd, The Doors, David Bowie, The Police, The Rolling Stones, Lady Gaga, Beyoncé, Bob Marley et Céline Dion, ainsi qu’une importante collection de documentaires musicaux. La société compte plus de 70 000 utilisateurs dans 160 pays.