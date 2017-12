Les flâneurs

« This Is Us » : quelle famille !

« Tu vas voir, tu vas brailler à chaque épisode », avait lancé une amie en vantant la première saison de la série américaine This Is Us, disponible sur Netflix. Ouais, c’est ça, à d’autres. Bilan après les 18 épisodes : c’était un mensonge éhonté, car j’ai pu garder les yeux secs sur deux épisodes. L’émission s’ancre dans le noyau familial d’un couple attachant qui attend des triplés, que l’on verra grandir. This Is Us est raconté sur deux époques, celle des jeunes parents et celle des enfants devenus adultes. Le passé éclairant le présent, le présent se nourrissant du passé. La facture est classique, mais c’est terriblement efficace.