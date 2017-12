Deux millions de personnes attendues à Times Square

Quelque deux millions de personnes sont attendues dimanche à Times Square pour les célébrations du Nouvel An, par une température inhabituelle de -10°C, un rassemblement qui fera l’objet de mesures de sécurité encore renforcées. « Cet événement annuel est l’une des choses que les gens, aux États-Unis et dans le monde, associent le plus à New York », a rappelé le maire, Bill de Blasio. Bien que New York en général ou Times Square en particulier ne soient l’objet d’« aucune menace directe et crédible » connue, a expliqué le chef de la police James O’Neill, « vous verrez une présence policière encore supérieure même à celle des dernières années ». Barrières en béton, camions remplis de sable, les autorités veulent notamment empêcher une attaque à la voiture ou au camion bélier, à l’instar de celle perpétrée le 31 octobre dans le sud de Manhattan et qui a fait huit morts.