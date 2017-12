L’authenticité d’une aquarelle signée Hitler remise en cause

La Haye — L’authenticité d’une aquarelle « médiocre » d’une vue de Vienne signée Adolf Hitler a été remise en cause par des chercheurs néerlandais, pour qui le tableau ne résulte aucunement du coup de pinceau du dictateur nazi, mais serait l’oeuvre d’un faussaire. « Il s’agit très probablement d’un faux Hitler », ont affirmé Bart Droog et Jaap van den Born, deux « spécialistes dans la traque des imitations d’oeuvres d’Adolf Hitler », cités mercredi par le quotidien de référence néerlandais De Volkskrant. L’aquarelle avait pourtant été authentifiée par des experts comme étant bien l’oeuvre du jeune Hitler alors qu’il vivait à Vienne, entre 1908 et 1913. Elle avait récemment été remise à l’Institut national néerlandais pour la documentation sur la guerre (NIOD), créé après la Deuxième Guerre mondiale pour rassembler les archives sur l’occupation nazie entre 1940 et 1945.