La websérie «L’âge adulte» remporte un prix dans un festival en Belgique

La production québécoise L’âge adulte a remporté le prix du jury du festival Are You Webfest, qui avait lieu la semaine dernière à Bruxelles, en Belgique.

Diffusée sur Tou.tv, la websérie humoristique écrite par Guillaume Lambert et réalisée par François Jaros avait aussi gagné le prix de la série Web humoristique de l’année lors du dernier Gala les Olivier. Are You Webfest est un événement qui dure une journée et qui fait partie de Are You Series, un festival de séries télévisées qui a lieu chaque année en décembre à Bruxelles. En entrevue avec La Presse canadienne, mardi, Guillaume Lambert s’est dit fier, mais aussi surpris de cette récompense.

« La série n’était pas destinée à être diffusée à l’étranger, mais ça fait vraiment plaisir et c’est là qu’on se rend compte à quel point le Web est puissant. Que nos oeuvres soient diffusées à l’étranger, ce n’était pas envisageable il y a dix ans, maintenant, de se rendre compte qu’il n’y a plus de limite à la diffusion, c’est extraordinaire. »

L’âge adulte a également été récompensée cette année par deux prix Gémeaux.

Le tournage de la deuxième saison de la série est terminé et les épisodes seront diffusés au printemps 2018.