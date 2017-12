Bob Givens, le créateur de Bugs Bunny, s’éteint à l’âge de 99 ans

Après avoir travaillé au studio de Walt Disney, l’artiste a notamment contribué à la création de Bugs Bunny, Tom et Jerry, Daffy Duck, Popeye et les Chipmunks.

Bob Givens n’est plus. Le dessinateur est décédé à l’âge de 99 ans.

Le nom de l’illustrateur ne vous est peut-être pas familier, mais ses créations sont connues partout sur la planète.

Après avoir travaillé au studio de Walt Disney, l’artiste a notamment contribué à la création de Bugs Bunny, Tom et Jerry, Daffy Duck, Alvin et les Chipmunks ainsi que Popeye.

La carrière de Bob Givens s’est échelonnée sur six décennies au plus grand bonheur des petits et des grands.

Il a rendu l’âme le 14 décembre chez lui, à Burbank, en Californie d’une insuffisance respiratoire, selon ce qu’a indiqué sa fille Mariana.