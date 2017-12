Mandats d’architecture et d’ingénierie pour Télé-Québec et la SODEC

Le consortium BGLA + ABCP architecture et la firme Bouthillette Parizeau ont remporté les appels d’offres pour la réfection de l’édifice patrimonial Au-Pied-du-Courant, actuel siège social de la Société des alcools du Québec. Télé-Québec et la SODEC doivent s’y installer au printemps 2019. Les deux firmes gagnantes ont été choisies unanimement par le comité de sélection formé de membres des deux organisations et de membres indépendants. Les travaux s’échelonneront de l’été 2018 au printemps 2019.