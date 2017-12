Les flâneurs

Un amour de sushi

En franchissant le seuil du bar à saké Le Blossom, à l’angle de Maisonneuve et Amherst, on est immédiatement séduit par la beauté minimaliste du décor au centre duquel trône un magnifique cerisier en fleurs. Dans la foulée, on oublie avec bonheur les rigueurs de l’hiver. Après s’être éreinté les yeux à déchiffrer le menu, on succombe à la délicatesse des arômes des nouilles udon et des légumes tempura. Puis arrivent les handrolls dont la fraîcheur est telle qu’on a envie d’écrire sur Facebook « En couple avec mes sushis ». Pour clore en beauté, on jette son dévolu sur un fondant au matcha… et c’est l’extase !