Un prix pour René Hardy

Le livre Charivari et justice populaire au Québec, de René Hardy, publié aux éditions du Septentrion, a reçu la médaille Luc-Lacourcière 2017. Ce prix décerné par le Centre de recherches Cultures-Arts-Sociétés (CELAT) souligne l’excellence d’un ouvrage d’ethnologie publié en langue française en Amérique du Nord tous les deux ans depuis 1978. Historien de la culture et de la société québécoise, René Hardy a publié plusieurs ouvrages. Il est professeur émérite de l’UQTR et chercheur associé au Centre interuniversitaire d’études québécoises.