Dominique Lemieux passe à la Maison de la littérature

Du livre au livre, Dominique Lemieux quittera le giron des librairies indépendantes pour prendre la tête de la Maison de la littérature. Celui-ci prendra la place de Bernard Gilbert, qui a tout récemment été nommé directeur général du Diamant, de la compagnie Ex Machina. La nomination de celui qui a été directeur général de la Coopérative des librairies indépendantes du Québec et de la revue Les Libraires pendant huit ans a été faite par le directeur général de L’Institut canadien de Québec, Frédéric Fortin. Gestionnaire culturel d’expérience, Dominique Lemieux est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et d’un baccalauréat en études littéraires et culturelles. Il entrera officiellement en fonction le 5 février 2018.