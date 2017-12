Foule d’admirateurs aux funérailles du chanteur Patrick Bourgeois

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Ils sont venus lui rendre hommage pour ses succès qui ont fait chanter et danser le Québec dans les années 1980 et 1990, mais aussi pour l’homme qu’il était : Patrick Bourgeois, un bon vivant, un farceur invétéré avec qui la vie n’était jamais ennuyeuse, ont dit ses amis et sa famille lors de ses funérailles, célébrées lundi à Sainte-Thérèse dans les Laurentides. Malgré le froid de décembre, quelques centaines d’admirateurs ont attendu devant l’église pour saluer une dernière fois l’auteur-compositeur-interprète, connu surtout pour avoir été le chanteur du groupe Les BB. Patrick Bourgeois est décédé des suites d’un cancer le 26 novembre, à l’âge de 55 ans. Plusieurs personnalités de la communauté artistique étaient présentes. Les trois enfants de l’artiste, Pénélope, Ludovick et Marie-William, ainsi que la conjointe de Patrick Bourgeois, Mélanie Savard, ont tous livré un message lors de la cérémonie à l’église. Celle-ci s’est terminée sur la chanson Tu ne sauras jamais, interprétée par l’un des membres des BB, Alain Lapointe.