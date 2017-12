Le 19e gala Les Olivier en direct

Les artistes veulent rire en ce climat morose dans leur milieu

En ce climat morose dans le milieu de l’humour alors que l’ancien patron du Festival Juste pour rire, Gilbert Rozon, est visé par plusieurs allégations d’agression sexuelle, les artistes qui étaient présents au gala des Olivier dimanche soir voulaient d’abord rire, même s’il est inévitable que le sujet soit abordé pendant la soirée.

Voici les réflexions de quelques-uns d’entre eux qui ont foulé le tapis rouge avant la cérémonie, présentée à la Maison de Radio-Canada, à Montréal.

— Philippe-Audrey Larrue St-Jacques :

« Avec tout ce qu’on a vécu récemment, de souffler tous ensemble, juste essayer de rire un peu, ça va donner l’occasion de se retrouver et de rire, ce qui n’a pas été le cas souvent dans les dernières semaines […] Il n’y a pas tant de blagues à faire sur ça (l’affaire Rozon), ce dont on peut rire, je pense, c’est des conséquences dans le milieu, mais pas ce qui est arrivé. J’espère que ça va être bien fait et qu’on va penser aux victimes. »

— Pierre Hébert :

« C’est un gala, il faut que ce soit festif. Il s’est passé des choses un peu dures, là, fêtons. On est rendus à un moment où on peut fêter. On est un peu plus lousses […] J’ai l’impression que les affaires qui étaient importantes, qui étaient dures, on est allés au fond de ça, on n’a pas été en superficialité. Ça se peut que ce ne soit pas fini, pis tant mieux, on ira jusqu’au bout. Mais là, je pense qu’on prend une petite pause pour fêter. »

— Virginie Fortin :

« Le milieu est dans une drôle de tempête, mais je ne trouve pas qu’elle est si malsaine, cette tempête-là, je pense qu’elle est nécessaire. Là, on a l’impression que le milieu s’écroule, et qu’il est fragmenté, mais je ne trouve pas que c’est une si mauvaise chose qu’on se déhomogénéise, que les gens à l’intérieur d’un même milieu ne soit pas d’accord avec d’autres gens d’un même milieu. »

— Julien Lacroix :

« Je pense que ça vaut la peine de dénoncer ce qui s’est passé, et puis, ce n’est pas fini, espérons-le, parce qu’il faut que d’autres choses sortent […] Je pense que François (Morency, l’animateur) va faire une vraiment bonne job, je pense qu’il va percer l’abcès assez rapidement, espérons que ce soit un gala festif, c’est quand même l’humour qu’on fête. »

— Cathy Gauthier :

« J’ai l’impression que ce sera une belle soirée somme toute, c’est sûr qu’ils vont en parler, mais en même temps, je pense que c’est important de crever l’abcès en partant, on ne peut pas passer sous le silence ce qui s’est passé, qui a été plus que majeur cette année. »

— Fabien Cloutier :

« On a parlé du mauvais, pis tant mieux, il fallait en parler. Que la prise de conscience soit là, qu’elle soit importante et qu’elle se poursuive… c’est le positif qui va rester de ça. »