The National à l'état brut au MTelus

Premier de deux concerts consécutifs et à guichets fermés pour The National dans cette salle jadis nommée Métropolis. Jeudi soir, on se marchait sur les pieds, la chaleur était tenace au parterre, mais ce n’était pas des raisons pour s’emporter. Car auprès du quintette indie rock originaire de Cincinnati, on ne frétille jamais très ardemment, son rock sophistiqué mais prudent visitant souvent la chanson envoûtante, la ballade en apnée, la plongée au fond de l’âme, guidée par la voix grave et rauque du chanteur Matt Berninger.

Un peu comme lorsqu’on écoute leurs albums, tiens. Prenons le plus récent, Sleep Well Beast, quelque chose comme un sommet dans leur discographie, en tout cas l’un des très bons. Spleenesque, intime et admirablement raffiné sur le plan de la réalisation, plein de détails orchestraux venant illuminer leurs compositions, un disque qui coule de source, parfois brusqué par quelques élans de guitares plus musclées.

Comme sur la chanson Turtleneck, l’un des moments les plus intenses et étonnants de cette soirée durant laquelle l’orchestre révèle un aspect plus mordant de sa personnalité. Turtleneck est la plus courte de ce septième album, la plus musclée aussi, caustique dans son texte, faisant allusion aux dérapages du président américain sur les réseaux sociaux. The National l’a balancée durant le dernier tiers de ce sinueux concert, c’est tombé comme une bombe, un rock franc teinté de punk.

Matt Berninger y est fascinant. Il crie, il hurle même, et frappe son micro contre sa tête sur le dernier temps : clonk ! Le personnage sur scène semble aux antipodes de ce qu’il dégage sur disque, avec sa voix savamment posée, le ton grave. Devant nous, il a le geste théâtral, il traîne son pied de micro, va même chanter le dernier couplet de la mélodieuse et intense Secret Meeting (tirée de Alligator, 2005, dédiée à Jared Kushner, gendre de Donald Trump) le dos tourné à la foule. On assistait hier soir à une sorte d’abandon de la part de ce groupe aux allures studieuses, et c’est beau à voir.

Ils étaient sept sur scène, Berninger, les frères Dessner aux guitares, les frères Devendorf à la section rythmique, deux multi-instrumentistes les accompagnant, souvent aux percussions, plus spectaculairement aux cuivres, qui insufflaient couleur, texture et rythme à leurs savantes chansons. The National a fait très peu de place à la lutherie électronique (synthés, boîte à rythmes), qui pourtant donnait beaucoup de profondeur et de caractère au récent album.

Dès les premières notes de la soirée, les douces de Nobody Else Will Be There et The System Only Dreams in Total Darkness, deux des plus nourrissantes de l’album paru en septembre dernier, deux autres musiciens s’illustraient par leur jeu. Bryan Devendorf à la batterie d’abord, un interprète d’une redoutable précision, créatif et hypnotique, au style nerveux et tranchant qui garde constamment le reste de ses collègues sur le fil du rasoir. Capable de transformer en un quart de mesure une bluette trop molle en un intense crescendo, comme sur I Need My Girl. Sa performance seule valait le prix d’entrée.

Puis le travail harmonique de Bryce Dessner à la guitare électrique, enrobant et malléable, dont la puissance se trouve décuplée lorsque son frère Aaron lâche les claviers pour le relancer avec sa propre guitare. Sur Guity Party, leur complicité était fameuse ; sur Santa Clara (de l’album Boxer), le duel de guitares éblouissait dans les mesures finales, une véritable transfiguration en comparaison de la version studio d’il y a dix ans.

On aime The National à l’état brut, c’est ce que nous offre le spectacle, imparfait dans son déroulement quand les nombreuses ballades viennent étouffer l’élan. Mais c’est sans doute beaucoup grâce à ces chansons introspectives que le groupe affiche complet — demain encore, et avec un programme différent, à en juger par les sélections présentées depuis le début de la tournée.