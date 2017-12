Suzie Bouchard, directrice intérimaire à la SODEC

Suzie Bouchard, qui a occupé plusieurs fonctions à la SODEC depuis 2007, a été nommée présidente et chef de la direction par intérim pour remplacer l’actuelle présidente Monique Simard, qui quittera ses fonctions le 6 janvier, son contrat n’ayant pas été renouvelé. Mme Bouchard occupera ce poste jusqu’à la nomination d’un président et chef de la direction, alors qu’un comité de recrutement composé de trois membres du conseil d’administration a été mis en place. Suzie Bouchard a occupé à la SODEC, entre autres, les postes de directrice des ressources humaines, directrice générale des ressources humaines et des communications, et de directrice générale ressources humaines, informatique, affaires juridiques et secrétariat.