Les flâneurs

Drame minimaliste

Allez voir le beau film de Martin Laroche, Tadoussac, qui a pris l’affiche la semaine dernière. Sitôt sortis, sitôt partis : tel est le sort que connaissent trop de bons films d’ici. Récit intimiste d’une jeune fille qui, sous un nom d’emprunt, s’immisce dans la vie de sa mère biologique, Tadoussac explore le thème de la maternité de manière originale et sensible, entre traumatisme et lumière. L’une toute d’intériorité, l’autre dans l’extraversion, Camille Mongeau et Isabelle Blais jouent en contraste et se complètent. Un drame psychologique certes minimaliste, mais non dénué de substance.