Choisir un libéral à la SODEC

Le mandat de Monique Simard à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) ne sera pas renouvelé. Pourtant, les membres du conseil d’administration avaient recommandé à l’unanimité le contraire.

Gilbert Turp, acteur et professeur, dépité, a réagi à vif : « Compétence et hauteur de vue, capacité de synthèse et de prise de décision, habileté à réclamer des moyens ; clairvoyance face aux enjeux qui s’en viennent ; toutes ces qualités ne comptent pas. On va en plus perdre avec Monique Simard une alliée des travailleurs culturels, ces hommes et femmes qui tiennent la flamme à bout de bras de génération en génération et souvent pour une bouchée de pain. La valeur de la culture se mesure à l’abnégation de ceux qui la font vivre. »

Au ministère de la Culture, il semble pourtant qu’on l’aimait bien : « Son mandat était de quatre ans et le gouvernement a décidé de ne pas le renouveler. On n’a rien à lui reprocher ; on l’a félicitée pour son mandat. »

En fait, le grand tort de Mme Simard est d’appartenir à la famille péquiste (elle a été députée de 1996 à 1998). Peu importe ses qualités, le gouvernement Couillard trouvera un ami fidèle du Parti libéral pour la remplacer. La politique avant la culture !