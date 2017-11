Un musée veut sauver la réplique du premier restaurant franchisé McDonald’s

Photo: Jef Haynes Agence France-Presse

Chicago — Un musée américain a proposé vendredi de sauver la réplique du tout premier restaurant franchisé McDonald’s, fermée il y a une décennie et dont le géant de la restauration rapide avait annoncé la destruction en début de semaine. Le bâtiment construit sur le site du premier McDonald’s — rasé en 1984 — a accueilli des visiteurs jusqu’en 2008, date à laquelle les inondations fréquentes avaient entraîné sa fermeture. Mardi, le groupe a indiqué avoir demandé sa démolition, jugeant impossible de rouvrir ou d’entretenir cette copie du « Store No.1 ». Mais le Volo Auto Museum, un musée de l’automobile situé à une cinquantaine de kilomètres de là, dans le nord de l’État de l’Illinois, propose de déplacer la bâtisse emblématique de l’architecture des années 1950 pour l’exposer aux côtés de ses 400 voitures de collection. « Avec les fêtes [de Thanksgiving], je m’attends à ce qu’ils tardent. Mais croisons les doigts, en début de semaine je devrais avoir une réponse », a espéré Brian Grams, directeur du musée qui a demandé au groupe McDonald’s de lui donner le bâtiment. « Ce qui nous intéresse, c’est de préserver cette icône américaine, a expliqué M. Grams à l’AFP. Si, pour une quelconque raison, il n’est pas possible de déplacer l’intégralité de la structure, nous espérons toutefois obtenir quelques objets », a-t-il ajouté. Le restaurant avait été ouvert en 1955 à Des Plaines après le rachat de la marque par Ray Kroc aux frères Richard et Maurice McDonald, et sa réplique reproduit à l’identique le carrelage rouge et blanc recouvrant les murs extérieurs, les piliers en forme d’arches dorées et le signe faisant la promotion du hamburger à 15 cents.