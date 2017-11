Raymond Cloutier quitte la direction du Théâtre Outremont

Le Théâtre Outremont à Montréal et Raymond Cloutier annoncent avoir convenu d’un commun accord de ne pas renouveler le contrat de M. Cloutier comme directeur général et directeur artistique, et ce, à compter du 31 décembre 2017. Il occupait cette fonction depuis 2012. Raymond Cloutier affirme vouloir maintenant retourner à temps plein « à sa vie d’artiste et d’écrivain ». Denis Simpson, directeur de l’administration, assurera la direction générale par intérim.