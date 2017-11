Robert Lepage au FIJM

Gros projet pour la prochaine édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM) : Slav, un spectacle mis en scène par Robert Lepage et produit par Ex Machina. Le spectacle, qui mettra en vedette Betty Bonifassi et six choristes, veut offrir une odyssée théâtrale à travers les chants d’esclaves afro-américains des années 1930. Betty Bonifassi avait lancé l’année dernière un album de musique consacré aux chants des esclaves africains déportés en Amérique. Slav sera présenté au TNM, et la prochaine édition du FIJM se déroulera du 28 juin au 7 juillet 2018.