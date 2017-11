Andy Nulman se joint au Festival du rire de Montréal

Andy Nulman, un pionnier du festival humoristique anglophone Just for Laughs, le pendant anglophone de Juste pour rire, se joint au nouveau Festival du rire de Montréal en tant que consultant. Andy Nulman a également produit plus de 150 émissions d’humour distribuées partout dans le monde. Le Festival du rire de Montréal est issu du regroupement d’une cinquantaine d’humoristes, qui veulent créer leur propre festival à la suite des récentes et nombreuses allégations de harcèlement et d’agressions visant Gilbert Rozon, fondateur de Juste pour rire.