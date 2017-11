Jeffrey Tambor, de «Transparent», accusé de harcèlement

Photo: Richard Shotwell / Invision / Associated Press

L’acteur Jeffrey Tambor a annoncé qu’il quittait Transparent, la série transgenre pionnière de la plateforme Amazon. L’acteur primé d’un Emmy Award et d’un Golden Globe pour son rôle de l’héroïne transgenre Maura a été accusé de harcèlement et de gestes déplacés par l’une de ses partenaires de jeu, Trace Lysette, après des accusations similaires de son ancienne assistante sur le tournage, Van Barnes. Trace Lysette et Van Barnes sont toutes deux des actrices transgenres. « J’ai déjà clairement fait part de mes profonds regrets si quelque agissement de ma part a pu être interprété à tort comme étant agressif, mais l’idée que j’aie pu délibérément harceler quelqu’un est simplement et profondément fausse », a-t-il déclaré au magazine Deadline.