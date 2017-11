Charlie Rose suspendu après des allégations d’inconduites sexuelles

Le journaliste et animateur américain Charlie Rose, lors d'un panel en 2016 à Pasadena

Photo: Richard Shotwell / Invision / Associated Press

New York — La chaîne PBS a annoncé qu’elle cessait immédiatement la distribution de l’émission animée par Charlie Rose, qui a aussi été suspendu par CBS News après la publication d’un article du Washington Post dans lequel huit femmes l’accusent d’avoir eu un comportement inapproprié et de leur avoir fait plusieurs avances sexuelles non désirées.

Les femmes, dont trois ont accepté d’être nommées, accusent l’animateur de les avoir touchées, d’avoir marché nu devant elles et de leur avoir raconté un rêve érotique.

Charlie Rose a déclaré au quotidien qu’il était « profondément embarrassé » et s’est excusé pour son comportement.

L’émission de Charlie Rose à PBS présente ses entrevues de fond avec des personnalités qui font l’actualité.

Le journaliste de 75 ans est l’un des trois animateurs de CBS This Morning, en plus de collaborer à l’émission 60 Minutes.