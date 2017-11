SODEC: Québec remplacera Monique Simard

Le mandat de Monique Simard à la tête de la SODEC prendra fin le 4 janvier prochain : le gouvernement québécois a choisi de ne pas le renouveler, malgré une recommandation positive du conseil d’administration, a appris Le Devoir.

La présidente et chef de la direction de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a annoncé la nouvelle à une centaine d’employés lundi matin.

Elle l’a ensuite confirmée au Devoir en après-midi. « Le CA avait recommandé le renouvellement du mandat et j’étais prête à prolonger celui-ci, a-t-elle dit. Mais le CA n’a qu’un pouvoir de recommandation et c’est le Conseil des ministres qui décide. »

Cette décision politique pourrait-elle s’expliquer par les liens de Mme Simard avec le Parti québécois — députée du PQ de 1996 à 1998, elle a été nommée à la SODEC par le gouvernement Marois en janvier 2014 ? « Je ne peux pas répondre à ça, la question est à poser au gouvernement », rétorque-t-elle.

« Oui je suis déçue comme on l’est quand on est prêt à continuer quelque chose. Mais ce sont des mandats à durée déterminée et on accepte les règles du jeu au départ. »

Mme Simard quittera donc la SODEC au moment même où le gouvernement Couillard présentera le plan d’action accompagnant sa nouvelle politique culturelle. La société d’État avait été créée dans la foulée de l’adoption de la première politique culturelle, il y a 25 ans.

D’autres détails suivront.