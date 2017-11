Michel Tremblay sacré Ténor au Salon du livre de Montréal

20 novembre 2017

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

L’auteur Michel Tremblay a été nommé Ténor du Salon du livre de Montréal dimanche dans le cadre de la 40e édition du rendez-vous littéraire annuel. Ce titre, décerné pour la toute première fois, vise «à souligner la riche et précieuse contribution» de cet écrivain dans la vie culturelle montréalaise. Cet honneur s’ajoute aux prix Gilles-Corbeil et Prince-Pierre-de-Monaco qu’a reçus dernièrement M. Tremblay. L’écrivain âgé de 75 ans n’a pas manqué une édition du Salon du livre depuis 1978. Il y était cette année pour promouvoir son plus récent roman, Le peintre d’aquarelles, publié aux éditions Leméac. Le Salon du livre se termine par ailleurs ce lundi.