Huit Québécois parmi les lauréats de l’Ordre du Canada

Ottawa — Huit Québécois figurent parmi les lauréats de l’Ordre du Canada, qui a accueilli vendredi dix officiers et trente-quatre nouveaux membres, dont le groupe The Tragically Hip et l’animateur de télévision Alex Trebek. Le metteur en scène et scénographe de réputation internationale Denis Marleau a été reçu comme officier de l’Ordre. Les autres Québécois honorés à titre de membres de l’Ordre sont la cinéaste Manon Barbeau, l’ex-secrétaire général de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec René-Luc Blaquière, l’ex-ministre provincial et président du prestigieux Concours musical international de Montréal, André Bourbeau, l’administratrice Louise Champoux-Paillé, l’associée directrice du Québec chez EY Anne-Marie Hubert, la cofondatrice du Refuge des jeunes de Montréal France Labelle et le cardiologue et ex-doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal Jean Lucien Rouleau. Les musiciens du groupe The Tragically Hip, Rob Baker, Johnny Fay, Paul Langlois et Gord Sinclair ont rejoint leur leader, le défunt Gord Downie, à titre de membres de l’Ordre du Canada pour leur contribution à la culture et leur engagement à défendre des enjeux sociaux et environnementaux. Gord Downie avait déjà été honoré, en juin dernier, pour son implication dans la défense des peuples autochtones. L’animateur du populaire jeu télévisé Jeopardy Alex Trebek a été reçu comme officier de l’Ordre pour sa carrière télévisuelle, mais aussi pour son implication dans des causes touchant l’éducation, l’environnement et des enjeux sociaux.