Les paradis fiscaux s’invitent à la place Émilie-Gamelin

17 novembre 2017

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

C’est par la joyeuse destruction d’une pinata géante qu’a été inauguré jeudi soir l’événement muitidisplinaire Pas d’Radis Fiscaux: l’état d’urgence, trois journées de discussions et d’activités artistiques à la place Émilie-Gamelin, à Montréal. Jusqu’au 19 novembre, le public pourra gratuitement avoir accès à des débats, des expositions, des projections de films, des performances musicales et autres, autour du thème de l’inégalité des richesses et des paradis fiscaux. Organisé par l’ATSA (Action terroriste socialement acceptable), l’événement se tient sous des chapiteaux chauffés et le site est surplombé de drapeaux de pays qui hébergent les paradis fiscaux avec lesquels le Canada est lié.