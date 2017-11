Un nouvel événement en humour, moins pour concurrencer le festival Juste pour rire (JPR) que pour échapper à son emprise commerciale et formatée. Un espace de liberté avec des shows plus audacieux, hors norme. Un rassemblement de professionnels de la blague, établis ou de la relève, organisé en coopérative, où les risques comme les profits se partagent équitablement. Un lieu porteur de valeurs bien assumées, résolument non sexiste, pour réagir par l’exemple à la vague de dénonciations de harcèlement qui a emporté Gilbert Rozon, empereur du rire.

On parle de quoi, là ? Du Festival du rire de Montréal (FRM), dévoilé la semaine dernière par Martin Petit et une cinquantaine d’humoristes québécois ? Non. Il est bel et bien question du festival Dr Mobilo Aquafest, dont la troisième mouture se déploiera du 6 au 14 avril 2018 dans les théâtres Rialto, Outremont et Fairmount de Montréal.

« On voulait se différencier des festivals qui sont de plus en plus télégraphiés, homogènes : on était tanné de la formule du numéro de sept minutes contrôlé par des gens de l’extérieur qui ont un droit de regard sur ce qu’on dit », explique Virginie Fortin, jointe au Mexique.

La jeune humoriste est de l’équipe qui a fondé Mobilo il y a deux ans avec « des amis », Guillaume Wagner, le duo Sèxe Illégal, Adib Alkhalidey. « On avait soif de liberté et on était en rébellion contre ce système où un président fait beaucoup d’argent sur le dos des artisans. On a donc mis en place une coop, dans l’esprit de l’économie sociale. »

Stade embryonnaire

Faut-il donc comprendre que le Festival du rire de Montréal (FRM) copie Mobilo ? On peut le dire autrement : celui-ci a-t-il devancé celui-là dans sa prise de conscience et de liberté ?

« En fait, je ne sais pas c’est quoi cette coalition qui fait beaucoup de bruit pour quelque chose de très embryonnaire, répond franchement Mme Fortin. C’est très nébuleux pour moi, ce qui se passe. Je ne pense pas que ce sera une coop. Je pense qu’on va se retrouver avec une structure comme celle du JPR, avec un OBNL et une compagnie profitable derrière. En plus, franchement, je ne sais pas comment le Festival du rire va s’organiser pour présenter quelque chose d’envergure l’été prochain. Mobilo est tout petit et on pense à notre édition depuis juin passé. »

Le programme (drmobilo.com) propose des shows des fondateurs, mais aussi de Mike Ward, Yannick De Martino, Roman Frayssinet, Maude Landry, Jo Cormier, Coco Belliveau, Anas Hassouna, Eddy King, Catherine Éthier et Charles Beauchesne. Il y a donc des membres à part entière du Festival du rire (dont Alkhalidey et Ward).

Mme Fortin elle-même n’a pas coupé les ponts avec le festival Juste pour rire. Elle commence le rodage de son one woman showDu bruit dans le cosmos le 24 novembre au théâtre Sainte-Catherine. Ce spectacle est soutenu par les Productions Juste pour rire, une des composantes de l’empire Rozon, maintenant en vente. « J’honore mon contrat, et après, j’imagine que le nouveau propriétaire du Groupe JPR va prendre le relais », dit-elle.

Après avoir ouvert la porte sur les agissements de Gilbert Rozon, on devrait se poser des questions sur ce qu’on trouve drôle en tant que milieu Virginie Fortin, humoriste

Éthique et esthétique

Comme bien des humoristes travaillant en collaboration avec les entreprises de Gilbert Rozon, Virginie Fortin s’est présentée le mois dernier aux échanges du club Le Bordel qui ont mené à la fondation du FRM. Elle en est sortie, de son propre aveu, à demi satisfaite.

« La communauté de l’humour se réunissait et j’y voyais une belle occasion de parler du harcèlement dans le milieu, mais aussi de discuter du sexisme ordinaire. Finalement, le débat s’est plus orienté vers la valeur de Juste pour rire et les moyens pour reprendre le pouvoir. Je n’ai aucune idée de la structure de la forme que ça va prendre. »

Il n’est pas trop tard pour y arriver, de sorte que le contenant épouse le contenu, pour que l’économique, l’éthique et l’esthétique de l’humour ne fassent qu’un, croit Mme Fortin.

« Après avoir ouvert la porte sur les agissements de Gilbert Rozon, on devrait se poser des questions sur ce qu’on trouve drôle en tant que milieu, dit-elleen faisant remarquer que son milieu très masculin rassemble des machos comme des féministes. On peut la faire, la blague sexiste, dire que sa femme est conne, qu’elle veut tout le temps aller aux pommes. Moralement, est-ce vraiment ce qu’on veut véhiculer ? »

L’humoriste en marge termine avec une réflexion sur la liberté d’expression. Au fond, le droit de dire n’importe quoi veut dire quoi ? « J’entends des gars dans les loges se demander s’ils peuvent faire telle ou telle joke. Comme si c’était péjoratif de se questionner. Ça me semble sain, au contraire, de se demander de quoi on a envie de rire. Moi-même, j’ai été coupable de rire de plus faibles, de gens en dessous. J’ai plutôt envie d’un rire qui rigole des gens au-dessus et qui s’en prend aux instances de pouvoir. »