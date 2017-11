Voyage au coeur de la création

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’exposition haute en couleur «D’entrée de jeu» accueillera les visiteurs du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) pendant les Fêtes. Ateliers de création, spectacles et cinéma sont aussi au programme.

« La période des Fêtes est un très beau moment pour le MNBAQ, lance Marie-Hélène Audet, coordonnatrice à la médiation du musée. Sa situation est absolument fantastique, les plaines d’Abraham enneigées, c’est merveilleux. » La visite promet d’ailleurs d’être riche en découvertes. Tout d’abord, l’exposition D’entrée de jeu, une véritable structure-sculpture, sera présentée dès le 30 novembre prochain. Pensée par l’artiste d’origine argentine José Luis Torres, l’installation prendra place dans la Galerie famille du musée et sera avant tout à hauteur d’enfants. « On veut mettre les tout-petits en contact direct avec la création, avec la démarche d’un artiste professionnel », raconte Mme Audet.

« Cela va être un espace dans lequel on se promène, où les enfants peuvent manipuler, toucher », relève la coordonnatrice à la médiation. Habitué au travail in situ, José Luis Torres a d’abord étudié le lieu pour proposer cette exposition. Puis, avec toutes sortes d’objets récupérés, il a confectionné de grandes accumulations. « Des kayaks, des cônes orange de rue, des bacs en plastique, il fait des accumulations d’objets qui vont s’intégrer et s’accrocher à l’architecture », explique Mme Audet. Au sol, des objets fixés sur des plaques roulantes seront à disposition des enfants pour qu’ils puissent les manipuler, les déplacer ou encore les associer.

Plus loin, des portes, toujours très colorées, proposent aux jeunes visiteurs de passer d’un endroit à l’autre et de se retrouver sur différentes plateformes. « L’artiste s’est inspiré de la cabane de couvertures que l’on faisait quand nous étions petits », raconte Mme Audet. Pour elle, l’artiste fait ici une référence directe à l’univers enfantin, dans une proposition mature adaptée. « L’idée de la Galerie famille, c’est vraiment de laisser les enfants découvrir par eux-mêmes », décrit-elle, ajoutant qu’elle souhaite avant tout que les familles s’approprient le lieu.

Noël au MNBAQ

Du 26 au 30 décembre 2017 et du 1er au 7 janvier 2018, les enfants pourront aussi participer à l’atelier de création À la belle étoile. « L’idée est qu’ils vont utiliser des objets récupérés usuels et simples, comme des pailles ou des pompons, pour faire une accumulation en forme d’étoile, en référence à la période des Fêtes », détaille Mme Audet.

Pour lancer sa programmation des Fêtes, le MNBAQ invite le public le dimanche 3 décembre pour une journée de découvertes. Le matin, José Luis Torres sera présent pour rencontrer les visiteurs et, dès 14 h, l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) donnera un concert de Noël gratuit. En prélude, l’OSQ proposera un « zoo musical », moment au cours duquel les musiciens sont disponibles avec leurs instruments pour rencontrer le public et l’inviter à essayer le violon, le hautbois ou encore le trombone. « C’est un moment féerique, car c’est l’ensemble de l’orchestre, donc près de 70 musiciens, qui sont là pour faire le concert de Noël, explique Mme Audet. C’est une belle journée bien remplie pour lancer toutes nos festivités ! »

Une multitude d’activités

En outre, pendant toute la période des Fêtes, le public peut encore admirer les oeuvres de l’exposition Mitchell/Riopelle. Un couple dans la démesure. De plus, l’animation littéraire Riopelle racontée aux enfants sera proposée aux 6 ans et plus du 29 au 31 décembre et du 5 au 7 janvier à 10 h 30.

Par ailleurs, le Théâtre du Gros Mécano sera en résidence au musée. En collaboration avec un festival italien pour enfants, la troupe viendra présenter son travail de création. « L’intérêt est vraiment la rencontre avec les créateurs et la cocréation avec les enfants », décrit Mme Audet. Les portes sont grandes ouvertes, les enfants peuvent venir discuter avec les artistes.

En attendant les vacances de Noël, le MNBAQ proposera une activité spéciale les dimanches. Le 10 décembre, il invite les familles à la projection du premier film d’animation québécois Le village enchanté. Le 17 décembre, la Ligue québécoise d’impro BD (LiQIBD) présentera Improvise-moi une BD spécial Noël. Parents et enfants pourront créer, en compagnie des comédiens, dessinateurs et musiciens de la LiQIBD, une histoire aux allures de contes des Fêtes.

Le spectacle de Noël, L’arbre de Noël, aura lieu quant à lui le mercredi 27 décembre.