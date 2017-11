La «débarque» des humoristes

Les humoristes du Québec prennent une méchante « débarque » à mes yeux (et aux yeux de plusieurs, si on se fie aux médias sociaux). Ils « quémandent » et obtiennent de l’aide des gouvernements (par l’entremise de Dominique Anglade et Mélanie Joly). Imaginez le nombre de coopératives, non composées de millionnaires, qui aimeraient avoir un rendez-vous avec ces ministres…

Sur un autre sujet, aucun humoriste, sauf Mike Ward, n’a défendu Nantel, qui a reçu des menaces de mort après un de ses spectacles. Ne se présentaient-ils pas, ces humoristes, comme de farouches défenseurs de la liberté d’expression, notamment en ce qui concernait la poursuite de Jérémy Gabriel contre Ward ? Au moins, il y en a un qui est cohérent et qui ne semble pas avoir l’éthique élastique, et c’est ce même Ward.