Sylvain Archambault quitte «Mensonges 4»

Le réalisateur Sylvain Archambault ne terminera pas le tournage de la série Mensonges 4, contrairement à ce qu’il avait d’abord annoncé. Il a déclaré lundi par voie de communiqué qu’il avait pris la « difficile décision » de se retirer immédiatement du tournage, après discussion avec la productrice de la série, Sophie Deschênes, de Sovimage. Le réalisateur affirme que « le climat de suspicion qui s’est récemment installé dans le milieu artistique à son égard limiterait sa créativité et l’empêcherait d’offrir le niveau de professionnalisme auquel ses partenaires de plateau sont en droit de s’attendre ». Il ajoute vouloir profiter de cette pause pour faire le point et « revoir ses façons de faire ». Sylvain Archambault, qui réalise aussi Les pays d’en haut, est actuellement dans la tourmente, plusieurs de ses collaborateurs faisant état de harcèlement, d’inconduite sexuelle et de gestes déplacés de sa part.