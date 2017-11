Sophie Prégent critiquée pour sa défense de Sylvain Archambault

Les comédiens Marc-André Grondin et Karine Vanasse n’ont pas été heureux d’entendre la présidente de l’Union des artistes, Sophie Prégent, défendre le réalisateur Sylvain Archambault, ciblé par des allégations d’inconduites sur ses plateaux.

Un article publié dans le quotidien La Presse, mercredi, cite de nombreux témoignages d’acteurs, actrices et artisans ayant collaboré avec le cinéaste, dénonçant ses méthodes hostiles, ses allusions à caractère sexuel et des attouchements, des comportements qui seraient exacerbés par sa consommation d’alcool.

L’actrice et présidente de l’Union des artistes, Sophie Prégent, qui a notamment travaillé avec Sylvain Archambault dans la récente série Cheval-Serpent, a défendu celui-ci dans le quotidien et à la radio.

Elle a notamment déclaré que le cinéaste est « rempli de défauts », mais que « ça s’arrête là » et qu’elle n’a pas été affectée par son comportement. Elle a précisé qu’elle s’exprimait alors « en tant qu’actrice » et non en tant que présidente de l’Union des artistes.

Le comédien Marc-André Grondin a partagé sur Twitter une lettre qu’il a envoyée à Sophie Prégent, dans laquelle il l’accuse de s’être placée en situation de conflit d’intérêts et d’avoir failli à son rôle.

Précisant que des allégations sur les comportements de Sylvain Archambault circulaient depuis 15 ans, l’acteur a reproché à Sophie Prégent de minimiser l’expérience des victimes en racontant la sienne. Selon lui, elle devait, en tant que présidente de l’Union des artistes, s’imposer un devoir de neutralité.

« Vous vous êtes placée ce matin à la défense d’un réalisateur, au détriment de vos membres », écrit-il.

Marc-André Grondin reproche aussi à Sophie Prégent d’avoir souhaité, à la radio, que les membres se tournent vers le syndicat plutôt que vers les médias lorsqu’ils veulent dénoncer de tels comportements.

« Comment osez-vous vous étonner que certains de vos membres décident de passer par les médias plutôt que d’utiliser les mécanismes internes à notre syndicat lorsque notre propre présidente tient de tels propos ? » s’est-il questionné.

L’acteur conclut en soulevant des doutes sur la capacité de Sophie Prégent à distinguer ses expériences personnelles de son devoir syndical et à remplir le rôle pour lequel elle a été élue.

Ces doutes ont aussi été soulevés par l’actrice Karine Vanasse, toujours sur Twitter, qui s’est demandé pourquoi le lien de confiance entre l’Union des artistes et ses membres n’est pas assez fort pour que les actrices et acteurs se manifestent auprès du syndicat quand de telles situations sont vécues.

« Suite à la lecture de cet article, je me demande ceci : est-ce qu’un acteur/actrice encore actif peut, de façon impartiale, représenter les autres membres UDA à titre de président/présidente, et ce, en toutes circonstances ? » demande-t-elle sur le réseau social.