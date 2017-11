Antonine Maillet récompensée en France

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

La romancière et dramaturge acadienne Antonine Maillet a été élevée mardi, à Paris, au rang de « grand officier de l’ordre national du Mérite » français. Institué par le président Charles de Gaulle, l’ordre « récompense les mérites distingués — militaires ou civils — rendus à la nation française ». L’ordre compte trois grades : chevalier, officier et commandeur, ainsi que deux « dignités » : grand officier et grand-croix. Mme Maillet, aujourd’hui âgée de 88 ans, accède donc au quatrième des cinq grades de cette décoration française, la deuxième après la Légion d’honneur. Mme Maillet est d’ailleurs déjà officier de la Légion d’honneur depuis 2003.