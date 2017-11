Leonard Cohen a déjà dit qu’une fois mort, il regarderait sa muse du haut de la « tour de la Chanson » (Tower of Song). Son image, quant à elle, scrute désormais Montréal du haut de la murale de 10 000 pieds carrés qu’un duo d’artistes, El Mac et Gene Pendon, accompagné de 13 autres, parrainés par l’organisme Mu, a peinte à sa mémoire.

Le tableau est inspiré d’une photo de Cohen prise par sa fille Lorca en 2008. Coiffé de son chapeau, Cohen y porte la main à son coeur.

Peinte sur un mur de 21 étages, au 1420 de la rue Crescent, elle est immense. On la voit très distinctement du haut de l’observatoire du mont Royal comme de la verrière du Musée des beaux-arts. En arrière-plan, on voit les deux coeurs entrelacés, dessinés par Cohen et qui ornaient son recueil Book of Mercy. C’est l’organisme Mu qui a parrainé les travaux. « Il fallait un site exceptionnel pour réaliser une murale qui soit à la hauteur de l’artiste. Il fallait aussi que la murale soit respectueuse de l’homme : sobre et élégante. L’humanité qui se dégage de la murale est à l’image de la mission de Mu : la quête de sens à travers une démarche artistique forte, de qualité, qui touche le coeur des gens », a dit Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de Mu. La famille Cohen, la Ville de Montréal, l’arrondissement, l’Université Concordia et plusieurs mécènes ont permis la réalisation de ce projet.

Les artistes travaillent depuis dix semaines à ce projet, qui a été inauguré mardi. Ils ont peint jour et nuit, pour un total de quelque 2000 heures.

La murale s’inscrit dans une série de murales de Mu portant sur les bâtisseurs culturels montréalais, où figurent entre autres Janine Sutto, Michel Tremblay, Alys Robi, Oscar Peterson, Dany Laferrière. Ces murales sont réalisées dans le cadre de projets de médiation culturelle, qui impliquent des jeunes à risque dans des écoles des communautés visées. Ces jeunes poursuivent un projet en art sur le thème de la murale.

Le projet de faire une murale rendant hommage à Leonard Cohen a pour sa part été amorcé il y a plusieurs années, bien avant le décès de l’artiste en 2016. Le projet avait cependant été stoppé en 2014. Déjà, en juin dernier, une murale avait été consacrée à Cohen dans le cadre du festival Mural.

C’est par ailleurs la 100e murale parrainée par l’organisme Mu depuis sa création il y a dix ans.