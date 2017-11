Miam, le MIAM

Les travaux de rénovation de la future Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM), premier établissement du genre au Canada, vont se réaliser grâce à une entente divulguée mercredi entre le diffuseur Casteliers, la Ville de Montréal et le ministère du Patrimoine canadien. La Ville cède pour 30 ans l’immeuble situé avenue Saint-Just à Outremont, en plus d’ajouter 500 000 $ au premier million déjà fourni pour lancer la rénovation. Le fédéral accorde plus de 600 000 $. Une campagne de souscription en cours souhaite recueillir 250 000 $ pour boucler le budget. Le MIAM comprendra un atelier de fabrication, un studio de création et des résidences d’artistes. Il ouvrira à l’automne 2018.