Influence politique: quand la culture teinte notre compréhension des enjeux mondiaux

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Dans quelle mesure la culture à laquelle nous sommes exposés joue-t-elle un rôle dans notre compréhension des enjeux internationaux ? Voilà la question à laquelle les Québécois seront invités à réfléchir, du 8 au 18 novembre prochains, à l’occasion des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI). Littérature, musique et arts visuels seront au coeur des discussions !

« Cette année, on souhaite vraiment repolitiser la question culturelle », avance d’entrée de jeu Fred Dubé, co-porte-parole des JQSI. Pour l’humoriste, il ne fait aucun doute que la culture s’avère un puissant outil d’influence politique qui a le pouvoir de conditionner les perceptions des individus, et ce, dès leur plus jeune âge. « En réfléchissant au thème des JQSI, j’ai réalisé que le premier contact que j’avais eu avec la guerre du Vietnam, c’était Rambo 2, relate-t-il. À cause de ce film-là, pendant des années, pour moi, la guerre du Vietnam, ça s’est résumé à des Asiatiques, tous pareils, qui n’avaient pas d’âme et qui étaient unis contre le monde ! Ça veut dire que, dès ma jeune enfance, j’ai été colonisé par ce film-là ! »

Dénoncer la vision unique

Des prises de conscience comme celle de Fred Dubé, les organisateurs des JQSI espèrent en susciter plusieurs cette année grâce à leur thématique.

« Quand on parle des grands enjeux internationaux, de façon générale, ce qui vient à la tête des gens, c’est d’abord les images des médias : les famines, les guerres, les attentats, etc. Ce qui vient tout de suite après, ce sont les images qu’ils ont vues dans les films et les séries télé ou celles qu’ils se sont construites en lisant des romans, en écoutant des chansons, etc. », indique Marie Brodeur Gélinas, chargée de programmes à l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et coordonnatrice des JQSI.

« Malheureusement, c’est d’Hollywood que provient la majorité de ces images parce que c’est là qu’est le pouvoir économique, poursuit-elle. Ça laisse dans l’ombre toutes les autres réalités, que ce soient les inégalités mondiales, les changements climatiques, les injustices relatives au droit des femmes, etc. Pendant les JQSI, on va dénoncer ça ; par différentes activités, on va essayer de faire prendre conscience aux gens de l’influence qu’ont les oeuvres de la culture industrielle sur notre compréhension des enjeux internationaux. »

Mettre l’art engagé en lumière

Mais les activités tenues dans le cadre des JQSI ne se limiteront pas à la dénonciation. Elles viseront aussi à mettre en lumière des initiatives culturelles engagées et des oeuvres qui abordent les grands enjeux internationaux de manière éclairante. « Ce qu’on va mettre en avant, c’est que la culture et l’art engagé permettent la mobilisation citoyenne, l’éducation populaire, la lutte, la résistance et la réalisation de projets, explique Mme Brodeur Gélinas. On va aller dans le positif pour inspirer les gens ! »

Manal Drissi, co-porte-parole des JQSI, s’en réjouit : « Je trouve que l’art est une façon vraiment sous-estimée de sensibiliser les gens aux enjeux internationaux. Pourtant, c’est un véhicule tellement approprié pour le faire ! Sans que ce soit une finalité, l’art permet d’éveiller les gens à des réalités qui ne les auraient peut-être jamais touchés autrement. »

Près d’une centaine d’activités seront tenues dans le cadre des JQSI. Elles se dérouleront dans l’ensemble des régions de la province.