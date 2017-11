Les phares du Québec, un patrimoine à la dérive

Près de la ville de Gaspé, au sommet d’une falaise en forte pente, se dresse le plus haut phare du Canada. Il est bâti selon le modèle de la « tour impériale », mesure 34 mètres de haut et a été construit au milieu du XIXe siècle. Depuis que les navires commerciaux ont commencé à fonctionner par géo-référencement pour se guider, le phare du Cap-des-Rosiers est devenu obsolète. Comme tous les phares du Canada, il a d’ailleurs été mis en vente en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux (S-215). Sauf que, contrairement à d’autres phares québécois et canadiens, celui de Cap-des-Rosiers n’a pas trouvé preneur, entre autres à cause des travaux au coût exorbitant que sa structure, qui compte des éléments de marbre, nécessite. Son avenir est donc menacé.

C’est le genre de cas qui pourrait faire l’objet de discussions au Sommet national du patrimoine bâti du Québec, qui se déroule ce mercredi à Montréal. Du côté des phares, l’enjeu de protection du patrimoine est récent puisque, jusqu’en 2015, c’était Pêches et Océans Canada qui en assumait la gestion. « Nous travaillons tous à mettre en valeur le patrimoine à travers nos champs d’expertise, mais dans la plupart de nos organismes, les moyens sont limités et nos actions s’appuient uniquement sur nos bénévoles », explique Lise Cyr, ethnologue et muséologue, qui représente la Corporation des gestionnaires de phares du Québec au Sommet.

Un problème de relève

Cette corporation a vécu récemment une crise, qui illustre bien certains enjeux de protection de patrimoine. Le problème de la relève, par exemple, sera abordé lors d’un atelier du sommet La conservation et l’interprétation du patrimoine : une relève en péril. Un autre atelier portera sur la réutilisation du patrimoine bâti.

Des 43 phares qui existent encore au Québec, 15 ont été repris par des organismes ou des petites municipalités, poursuit Mme Cyr. C’est le cas du plus ancien phare du Canada, celui de l’île Verte, dans la paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Une auberge a été installée dans l’ancienne maison du gardien ainsi que dans celle de l’assistant du gardien, et une exposition est présentée dans le phare même. D’autres phares se situent sur des sites relevant de Parcs Canada et sont donc pris en charge par cet organisme : c’est le cas notamment du phare de Cap Gaspé, posté tout au bout du parc Forillon, dans un lieu qu’on appelle le « Bout du monde ». Un seul a été pris en charge par le gouvernement du Québec. C’est le phare de Pointe-des-Monts, dans la municipalité de Baie-Trinité sur la Côte-Nord. Le gouvernement du Québec en a fait l’acquisition en 1973, après que le gouvernement du Canada eut décidé de construire un autre phare, au bout de la Pointe-des-Monts.

« C’est un très beau phare. C’est même un modèle » sur le plan de l’exploitation, dit Lise Cyr. Haut de sept étages, le phare compte une exposition sur la vie des huit gardiens qui y ont habité et est flanqué d’une auberge, dans l’ancienne maison du gardien, où on peut séjourner.

Orphelins et abandonnés

D’autres de ces fières tours patrimoniales, qui parsèment le paysage côtier du Québec, ont eu moins de chance. Lise Cyr s’inquiète par exemple du sort du phare de l’île Rouge, au large de l’île Verte, construit pour marquer un flot dangereux dans le fleuve Saint-Laurent. Même inquiétude pour celui de l’île du Corosoll, dans l’archipel de Sept-Îles, qui se trouve dans une réserve d’oiseaux. Le phare de l’île Bicquette, près de Rimouski, est également en péril, comme celui de l’île Brion, aux îles de la Madeleine.

« Évidemment, plus un phare est vieux et historique, plus il demande des soins dispendieux. C’est justement la raison non avouée de cette loi (S-215) qui permet au gouvernement de se débarrasser de ses obligations et de dépenses inhérentes à l’entretien de ces vrais phares historiques », écrivent Lise Cyr et Jean Cloutier, un expert des phares au Québec.

Ces phares étaient également équipés de repères sonores, dont la forme a varié avec les années. « C’était des complexes technologiques », raconte Mme Cyr. À une certaine époque, on tirait du canon à blanc. Il y a eu aussi des canons à brume, des cartouches explosives de coton-poudre, des cornes de brume et des poudrières.

Au Musée des phares, en Gaspésie, on peut admirer une collection de lentilles utilisées dans différentes stations.

Le Sommet national du patrimoine bâti du Québec est l’initiative d’une dizaine d’organismes, dont Action patrimoine, et accueille quelque 150 participants. On y discutera aussi de protection et de restauration de maisons anciennes.