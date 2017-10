Collectionneurs, collectionnez!

Photo: iStock

Vers 1925, la compagnie Girouard ltée vendait, entre autres boissons désaltérantes, du Hero-Kola. Dans une fort belle bouteille aux lettres et ornementations tout en relief. En trouvera-t-on une ce samedi, Place Desaulniers (1023, boul. Taschereau, à Longueuil), sur l’une ou l’autre des 144 tables du grand salon automnal des collectionneurs ? Ça se peut. Mais elle coûtera ce qu’elle coûtera : le tout nouveau guide d’identification Bouteilles de boisson gazeuse du Québec, travail colossal de Mario Lussier et Pierre Gagné, l’évalue à entre 125 $ et 150 $. Il y aura certainement des bouteilles en quantité, et des cruches anciennes, des cartes postales par milliers, des photos, et ce que l’on appelle de l’éphéméra (tout ce qui n’était pas fait pour durer : vieux papiers, publicités, journaux…). De 10 h à 15 h. bouteillesduquebec.weebly.com.