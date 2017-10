« Il n’y a pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne », disaient les anciens Romains devant la proximité de l’enceinte de pouvoir et du rocher d’où les proscrits étaient précipités.

J’y pense au spectacle des dénonciations pour abus avec un ahurissement mêlé de joie (comme femme appelant à juste titre à une révolution des moeurs) et d’effroi devant la vitesse des exécutions sommaires.

Cette secousse sismique n’en finit plus de remuer le sol et de jeter bas les hautes tours de nos empires du divertissement. Un titre de film me revient également en tête, celui du premier long métrage de Jacques Audiard : Regarde les hommes tomber.

On les regarde. On n’en finit plus de les regarder…

D’autant plus impressionnants, ces effondrements, qu’ils se déroulent dans le milieu culturel, avec le glamour et la notoriété des deux camps. Julie Snyder portant plainte pour agression sexuelle contre Gilbert Rozon, c’est l’équivalent des Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Asia Argento ou Léa Seydoux dénonçant la conduite ignoble du producteur Harvey Weinstein à leur endroit. Un fascinant reality show, suivi en feuilleton, qui laisse excités et troublés.

Des dénonciations, il y en aura d’autres, des chutes d’empires aussi, pas seulement dans la sphère artistique. On le sait. Divers médias sont à pied d’oeuvre avec enquêtes sur noms encore voilés, appelés à surgir en pleine lumière.

Certains harceleurs tremblent en sentant la rumeur s’approcher de leur seuil. Longtemps en impunité — car les gens protègent les détenteurs du pouvoir —, cette vague soudaine fait changer le bâton de commandement et l’opinion publique de camp. Voici des prédateurs nus et blêmes…

De ces crises-là, mieux vaut regarder différentes facettes, sous peine de perdre pied. Elles sont si complexes. Un mal profond a grugé la société jusqu’à la moelle. Reste à l’éradiquer, hommes et femmes unies. Le monde du spectacle s’est tiré en l’air (et dans le pied) plus qu’ailleurs : toutes ces fêtes bien arrosées, ces jolis garçons et ces belles filles en quête de rôles. Et les gars des vues qui s’en sont mis plein les babines. Tant de méthodes à revoir.

À l’horizon

Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir…

Je vois sur les traces du passé les pièges du pouvoir, cette drogue qui peut griser en rendant sourd aux signaux d’alarme répétés.

Je vois un flot de femmes rabaissées, instrumentalisées (certains hommes aussi) renverser leurs ignobles potentats avec un gros boum !

Je vois les médias sociaux et traditionnels précéder, sinon remplacer l’appareil judiciaire, qui ne sait plus où donner de la tête. Tous ces policiers et tribunaux, ces machines bien huilées, après avoir mis les bâtons dans les roues des personnes harcelées, soudain en marche arrière…

Je vois le danger des procès sommaires ouvrant sur des dénonciations abusives. Tant que plusieurs voix s’élèvent contre des prédateurs en série, le doute s’estompe, mais il y a des zones grises. Quelqu’un peut marteler : « J’accuse ! » par vengeance et sans fondement. À l’opposé, le cri d’une femme seule, harcelée, sera-t-il dans l’ombre écouté ? Maintenir la vigilance au point rouge sans verser dans le lynchage fou demandera du souffle en une ère d’instantanéité.

Au sein de nos milieux culturels, je vois les conséquences terribles de s’être donné des chefs en abus de pouvoir. Tombent-ils ? Les emplois aussi. Aux États-Unis, c’est la vente au rabais de la Weinstein Company. Au Québec, Salvail Co vient d’être liquidé, les employés d’En mode Salvail furent remerciés. On imagine l’ampleur humaine des pots cassés au Groupe Juste pour rire, une fois vendu, rebaptisé, bientôt soldé.

Je vois les familles de ces proscrits-là, déshonorées, montrées du doigt ; victimes pourtant. Je vois les agresseurs réduits à leurs crimes, par-delà leurs anciennes réalisations. Et des effets d’entraînement. Parfois de l’acharnement du côté des plaignantes. Une vague, c’est ça aussi.

Je vois les humoristes québécois se réunir pour pleurer, rire jaune et réfléchir. Il y a des postes en jeu, un festival à envisager pour 2018, une éthique à réinventer.

Car, veut, veut pas, sous la bannière Rozon a surtout fleuri l’empire du rire gras. Sauf que les « jokes de mononcles » ont moins la cote. Va leur falloir revoir des gags entiers. Et tant mieux si le public se demande pourquoi il les trouvait si drôles.

Je vois les codes de la domination machiste, en délire de contrôle, suer en cet automne bouillant. Je vois des misogynes finis se déclarer féministes et des bons gars ne plus savoir où se mettre. Je vois des structures millénaires ébranlées, majoritairement debout, déjà en résistance. Et ça donne le vertige.

Je vois que par-delà les oeufs cassés et les omelettes à faire, cette vague du ras-le-bol des victimes demeure la meilleure chose à survenir en nos époques troublées. Car l’égalité et le respect sont les seules voies possibles pour trouver notre chemin à travers des défis de la planète. Et parce qu’assez, c’est assez, c’est assez…