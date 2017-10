Un musée de Chicago doute de l’authenticité du «Renoir» de Trump

Photo: The Art Institute of Chicago / Agence France-Presse

Chicago — Un musée de Chicago, dans le nord des États-Unis, a affirmé lundi avoir dans ses collections depuis 84 ans un tableau original de Renoir que le président américain, Donald Trump, a pourtant affirmé détenir. D’après un ancien biographe du milliardaire, M. Trump revendique la propriété de l’original du tableau Les deux soeurs, peint pas le maître français de l’impressionnisme Pierre-Auguste Renoir en 1881. Mais l’Art Institute of Chicago ne partage pas cet avis. « Je suis ravie de confirmer qu’il est dans nos collections, a indiqué lundi Amanda Hicks, porte-parole du musée. Nous sommes fiers et reconnaissants d’être en mesure de partager cette peinture exceptionnelle avec nos quelque 1,5 million de visiteurs chaque année. » Une oeuvre identique, que M. Trump a soutenu être l’originale, a été un temps exposée dans son avion privé et était visible jusqu’à l’an dernier encore dans sa résidence de New York, selon le biographe Tim O’Brien. Ce dernier a indiqué ce mois-ci au magazine Vanity Fair qu’il avait pu voir le tableau en question au cours des entretiens réalisés pour rédiger son livre de 2005, TrumpNation : The Art of Being the Donald. Il a affirmé avoir corrigé le milliardaire lorsque celui-ci disait détenir le vrai tableau. « C’était de toute évidence une imitation », a relevé l’auteur, qui a été poursuivi sans succès par M. Trump pour avoir soutenu que sa fortune nette ne s’élevait qu’à 150 millions de dollars. M. O’Brien a révélé au podcast Hive de Vanity Fair avoir précisé à l’époque à M. Trump : « J’ai grandi à Chicago. […] Ce n’est pas un original ». Mais le magnat de l’immobilier a continué d’insister sur l’authenticité du tableau en sa possession, a ajouté le biographe.